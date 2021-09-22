السلطات المصرية تلقي القبض على متهمين استولوا على 62 قطعة أثرية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن القبض على المتهمين تم بمعرفة قوات مديرية أمن محافظة بورسعيد، حيث تم ضبط 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارة، وكان بحوزتهم جهاز كشف معادن و62 قطعة يشتبه فى أثريتها.

واعترف المتهمون بأن المضبوطات التي بحوزتهم أثرية وترجع للعصر الروماني، وعثروا عليها بواسطة جهاز كشف المعادن الذي بحوزتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين نقبوا عن الآثار في إحدى المناطق الأثرية، بدائرة قسم شرطة الجنوب ثانى ببورسعيد، بالاتفاق مع شخصين، ونجحت القوات في ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفي الذكر، من الدخول إلى إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها الخاصة بأحدهم.

وتمكنت مجموعة المتهمين من استخراج كمية من القطع الأثرية، وتم بإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم وهى عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة، 10 تماثيل مختلفة الأشكال، 8 قطع حجرية، 2 قطعة أثرية، مجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال.