هل يمكن للمصري المتنازل عن جنسيته استرجاعها مرة أخرى؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال درغام، ردا على استفسار بشأن إمكانية استرجاع الجنسية المصرية مرة أخرى بعد مرور سنة من التنازل عنها، نظرًا لأن الدولة الأجنبية لا تسمح بازدواجية الجنسية، إنه يمكن ذلك، بحسب موقع "القاهرة 24".

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وأضاف مستشار وزارة الهجرة المصرية، أنه يُمكن استرجاع الجنسية المصرية لمن تنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل، لسبب أو لآخر.

وأوضح درغام، أن المصري الذي يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبي، وإبراز أي وثيقة إثبات هوية مصرية، ليحصل على تأشيرة دخول مجانية وإقامة لمدة 6 أشهر دون أن يتم مُساءلته، متابعا: "لكن بعد 6 أشهر يحق للدولة استيقافه ومعرفة موقفه من التجنيد".

وأكد ضرورة تواصل المصريين في الخارج مع الجهات المُختصة، للحصول على المعلومات الدقيقة في كل مجال.

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