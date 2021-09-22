ابتكار روبوت يقطف ثمار الخوخ في جورجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تمثل زراعة الخوخ أهمية كبرى لاقتصاد ولاية جورجيا الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 65 مليون كيلوغرام من الخوخ سنوياً في الولاية التي تقع بجنوب الولايات المتحدة.



ولكن زراعة هذه الفاكهة شاقة ومكلفة من ناحية العمالة، حيث يتطلب هذا النشاط أعداداً كبيرة من العاملين، ويستهلك جهدا كبيراً ووقتاً طويلاً. ولعلاج المشكلة، طور معهد الأبحاث التكنولوجية في جورجيا روبوتا ذكياً لتقليم أشجار الخوخ، وجني الثمار، وغير ذلك من الانشطة الزراعية المختلفة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أي بينغ هيو المتخصص في مجال الهندسة قوله إن الروبوت الجديد يستخدم منظومة استشعار متطورة فضلا عن تقنية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية جي.بي.إس للتحرك وسط أشجار الخوخ وتفادي العراقيل في حدائق الفاكهة.

ويعتمد الروبوت على أشعة الليزر لتحديد المسافات التي تفصله عن الأشجار بقياس الزمن الذي يستغرقه شعاع الليزر للوصول إلى الجسم أمامه ثم الارتداد مرة أخرى.

كما جهز الباحثون الروبوت بكاميرا ثلاثية الأبعاد لتحديد ثمار الخوخ الناضجة الصالحة للقطف باستخدام كلابات مزودة بأطراف تشبه المخالب، متصلة بذراع آلية طويلة.

ويبحث معهد الأبحاث التكنولوجية الآن سبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحسين قدرة الروبوت على تصنيف الصور التي يلتقطها لاختيار الثمار الصالحة للقطف، وتحسين أدائه بشكل عام.

غير أن هيو أكد أنه "لا يوجد روبوت في العالم حاليا يمكنه قطف ثمار الخوخ أو تقليم أشجار الفاكهة مثلما يفعل البشر، فهذه التقنية غير موجودة بعد".