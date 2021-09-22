"روغبيد" تطلق ساعة ذكية ضد الماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أطلقت شركة "روجبيد" Rogbid ساعتها الذكية Air الجديدة، التي تمتاز بوحدة GPS وتعتمد على الإصدار 9.1 من نظام التشغيل غوغل أندرويد، ما يتيح تثبيت التطبيقات المختلفة عليها.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 1.75 بوصة وبدقة وضوح 320 × 385 بيكسل، كما ينبض بداخلها المعالج SC9832 مع ذاكرة وصول عشوائي 1 أو 2 أو 4 غيغابايت، بينما تتراوح سعة الذاكرة الداخلية بين 16 و 128 غيغابايت.

وتظهر الساعة بأبعاد 50 × 41 ملم وسمك 15 ملم، وهي مزودة بمودم LTE، يسمح بإجراء المكالمات مباشرة. وتتيح وحدة GPS مع دعم A-GPS وGlonass التنقل ببيانات حركة المرور الحالية.

ويدعم مستشعر معدل ضربات القلب المدمج القياس أثناء وحدات التدريب طوال اليوم. ووفقا للشركة، فإن الساعة محمية من الآثار الضارة لاختراق الماء حتى ضغط يصل إلى 5 ATM، وبالتالي فهي مناسبة أيضا للسباحة.

وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على بطارية سعة 700 مللي أمبير ساعة تشحن في غضون ساعة ونصف، لتشغيلها إلى ما يصل إلى 5 أيام من الاستخدام العادي و10 في وضع الاستعداد.