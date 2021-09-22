شاومي تطلق هاتفاً جديداً يُشحن كاملاً خلال 17 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي 11T Pro الجديد، الذي يمتاز بوظيفة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 120 وات، بحيث يمكن شحن البطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة بشكل كامل في غضون 17 دقيقة فقط.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز وتباين عال مع دعم تقنية دولبي Dolby وتقنية HDR10+، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 نيت.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 888 مع دعم شبكة 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ويعمل مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة وضوح 108 ميغابيكسل، ويتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبتقنية HDR10+.

وتعول الشركة الصينية مع الكاميرا الرئيسية على تأثيرات الأفلام المختلفة ووظيفة الزووم الصوتي من خلال وجود ميكروفون إضافي في وحدة الكاميرا، والذي يجعل الصوت يبدو أقرب.

ويدعم جهاز شاومي الجديد تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.2 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC مع توافر سماعات ستريو.

وأعلنت شركة شاومي أيضا عن طرح الإصدار 11T من هاتفها الذكي الجديد، والذي يأتي بنفس التصميم ووحدة الكاميرا، ولكن بدون بعض التجهيزات المتوفرة في الإصدار 11T Pro الجديد مثل التخلي عن تقنية دولبي Vision في الشاشة أو سماعات هارمان كاردون، مع الاعتماد على معالج ميديا تيك Dimensity 1200 Ultra ووظيفة شحن بقدرة 67 وات "فقط"، بحيث يمكن شحن البطارية بشكل كامل في غضون 36 دقيقة.

وتعتمد هواتف شاومي الجديدة على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، ومن المقرر طرحها في الأسواق العالمية مع بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.