"حماس" تدعو لانتخابات شاملة بجدول زمني محدد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الأربعاء، عن الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة ترفض المشاركة في الانتخابات القروية المجزأة، التي أعلنتها السلطة الفلسطينية من قبل، كونها ترى في هذه الانتخابات "استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام".

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وأفاد قاسم بأن إجراء انتخابات مجتزأة يأتي في توقيت مريب وطنيا، خاصة بعد تعطيل مسار الانتخابات العامة الفلسطينية، مطالبا السلطة الفلسطينية باحترام الرغبة الشعبية القوية في إجراء انتخابات شاملة، تضم بين جنباتها كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية، مع وجوب احترام الاتفاقات الموقعة بين جميع الفصائل بشأن الانتخابات.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت للشعب الفلسطيني، باعتبارها الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية، وبأن حماس لن نتراجع عن ذلك، مناشدا السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية، فيما حملَّها المسؤولية عما يترتب على قرارها المنفرد.

ودعا حازم قاسم الفصائل والمكونات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى العمل على انتزاع حق الشعب الفلسطيني في إجراء انتخابات شاملة.

ويشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في شهر مايو/أيار الماضي، تأجيل الانتخابات العامة "لحين ضمان عقدها في القدس". وقال في خطاب نقله التلفزيون: "لا تنازل عن القدس ولا تنازل عن ممارسة الشعب حقه الديمقراطي في القدس. إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك".

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