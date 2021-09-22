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هل أعلنت عائشة القذافي الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية

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دبي - محمود عبدالرازق - ولكن وكالة "فرانس برس" أكدت أن تلك الأنباء غير سليمة بالمرة، وأنه حتى الآن لم تعلن عائشة القذافي، ابنة العقيد الراحل، معمر القذافي، الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية.

© REUTERS / Ismail Zetouni

ولفتت الوكالة الفرنسية أن عائشة القذافي لم تصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.

وانتشرت المنشورات الخاصة بترشح عائشة القذافي بعد الإفراج عن نجل القذافي، الساعدي القذافي، وتصريحات سيف الإسلام القذافي، التي فهمت على أنه قد ينوي الترشح للرئاسة أيضا.

يذكر أن عائشة القذافي، محامية تبلغ من العمر 45 عاما، وشاركت في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وتقيم عائشة حاليا في سلطنة عمان مع شقيقها محمد.

ووضعت عائشة القذافي منذ عام 2011، على القائمة السوداء التي أعدّها الاتحاد الأوروبي، ولكن أمرت المحكمة الأوروبية بسحب اسمها من هذه القائمة في أبريل/نيسان 2021.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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