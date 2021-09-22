ليوناردو دي كابريو يستثمر في شركة لحوم إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - ادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن ممثل هوليوود الأمريكي ليوناردو دي كابريو، يستثمر أمواله في شركة اللحوم الإسرائيلية المعروفة باسم "Alf Farms"، وهي شركة تعمل على تطوير شرائح اللحم من الخلايا الحيوانية في المختبر.

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وأكدت الصحيفة العبرية أن دي كابريو، الممثل الحائز على جائزة "أوسكار" العالمية، لم يكتف بالاستثمار في الشركة الإسرائيلية الناشئة، وإنما سيصبح مستشارا وعضوا في مجلس إدارة اللجنة الاستشارية للشركة، أيضا.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأنه لم يتم الكشف أو الإعلان عن المبلغ الذي يستثمره الممثل الهوليودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، إلا أنه بعد الإعلان عن انضمامه إلى الشركة كمستثمر وعضو في مجلس الإدارة، جمعت الشركة تمويلا بقيمة 105 ملايين دولار في يوليو/ تموز الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي كابريو يولي اهتماما بقضايا عالمية، على رأسها الاحتباس الحراري، على سبيل المثال.

وأوضحت الصحيفة أن الاستهلاك العالمي للحوم سيزيد بنسبة 40 - 70 ٪ بحلول عام 2050، وأنه من الممكن أن تصبح اللحوم المستزرعة في المختبر حلا لمشكلة الجوع العالمية.