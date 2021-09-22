شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط أمام "مسار برلين": على الليبيين وضع مصلحة بلادهم نصب أعينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن العديد من التطورات شهدتها ليبيا، يصب بعضها فى اتجاه ما تم التوافق عليه، بينما لا يزال البعض الآخر بعيدا عن ذلك، معربا عن قلقه إثر قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة.

وأضاف أبو الغيط، فى كلمته أمام اجتماع متابعة "مسار برلين" حول الوضع فى ليبيا، أن الإجراء يعد ممارسة سياسية عادية في الظروف الطبيعية، إلا أنه في إطار الوضع الليبي العام لابد أن ينظر اليه على أنه تطور قد يغير من مسار العملية السياسية على النحو الذي أيده المجتمع الدولي من خلال مسار برلين وأيضا مجلس الأمن.

وأكد الأمين العام، رؤية الجامعة العربية للقضية، والتى تقوم على بعدين رئيسيين، أولهما دعم الاستحقاق الانتخابى المقرر فى ديسمبر المقبل، موضحا أن أي تأخير في عقد الانتخابات يمكن أن يكون مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في ليبيا وهو ما ينبغي تجنبه بكل الوسائل.

بينما يبقى البعد الثانى، بحسب الأمين العام، مرتبطا بالتواجد العسكري الأجنبي في ليبيا وضرورة التوصل إلى الصيغ المناسبة لإنهائه فعلياً في أقرب فرصة، حيث شدد على وجوب رحيل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.

وآثار الأمين العام قضية حل المليشيات المحلية، حيث يشكلون عائقاً واضحاً أمام استعادة الدولة الليبية قدرتها على بسط نفوذها وسيادتها بالكامل على كافة أراضيها وفي مختلف مجالات عملها.

وناشد أبو الغيط جميع أطراف العمل السياسي في ليبيا، أن يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا للدولة الليبية قبل أي اعتبارات ضيقة أخرى، متمنيا لليبيا الاستقرار والازدهار.