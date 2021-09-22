فورد تطلق الموديل الجديد من سيارتها Fiesta

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أطلقت شركة فورد الموديل الجديد من سيارتها Fiesta الصغيرة بملامح تصميمية جديدة وباقة من التجهيزات الموسعة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن التصميم الجديد يتميز برفع غطاء حيز المحرك بعض الشيء وشبكة المبرد الأكبر والكشافات العاملة بتقنية LED.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة لمسية أكبر بالكونسول الأوسط، فضلاً عن باقة من الأنظمة المساعدة الجديدة مثل التحذير من القيادة في الاتجاه المعاكس.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 0ر1 لتر مع مولد بدء كهربائي ضمن نظام دفع هجين معتدل بقوة 92 كيلووات/125 حصان أو 114 كيلووات/155 حصان.

ويتوفر نفس المحرك دون تقنية الدفع الهجين بقوة 74 كيلووات/100 حصان، كما يتوفر محرك بنزين أساسي بقوة 55 كيلووات/75 حصان، إلى جانب النسخة الرياضية Fiesta ST بقوة 147 كيلووات/200 حصان.

وأعلنت فورد أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يتراوح من 5 و 6.4 لترات/100 كلم.