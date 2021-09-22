شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيل غذائية تساعد على التخلص من انتفاخ البطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتفاخ البطن من المتاعب الصحية المزعجة، لما ييسببه من حرج للمصابين به. فما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت الدكتورة فيولا أندرسن، عضو الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إن انتفاخ البطن يحدث بسبب كثرة الغازات في الأمعاء.

صعوبات الهضم

وأوضحت أندرسن أن لكثرة الغازات في الأمعاء أسباب عدة، أبرزها صعوبات هضم سكر الحليب اللاكتوز، وسكر الفاكهة الفركتوز، والتمركز الخاطيء لبكتيريا الأمعاء، وابتلاع الكثير من الهواء بسبب تناول الطعام بسرعة.

ويرجع انتفاخ البطن أيضاً إلى أغذية ومشروبات مثل المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات، والكرنب، ومنتجات الحبوب الكاملة، وبعض الخضروات، والفواكه، والبذور الزيتية، والمكسرات.

حيل غذائية

ويمكن مواجهته انتفاخ ببعض الحيل مثل استبدال أغذية بأخرى يسهل هضمها، مثل خبز القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعماً بدل الخشن، والكرنب المدبب بدل الأبيض، والعدس الأحمر بدل الأصفر.

كما أن نقع بذور عباد الشمس في الكاري على سبيل المثال يُسهّل هضمها أكثر من نثرها على السلطة.

الأعشاب والرياضة

ويمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل أيضاً في الحد من الغازات المزعجة، خاصة بذور الكمون، والشمر، واليانسون، والريحان الطازج، والشبت، والزعتر.

وتعد الرياضة سلاحاً فعالاً ضد انتفاخ البطن، بتنشيط حركة الأمعاء، والتخلص من الغازات المزعجة.

وإذا لم تفلح كل ذلك، يجب استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الانتفاخ متكرراً ومصحوباً بآلام البطن.

ويمكن اللجوء إلى الأدوية، التي تعمل على تثبيط الغازات.