تمرين مفيد للمصابين بالخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قال مركز الجودة في الرعاية والتمريض إنه يمكن التأثير بشكل إيجابي على مسار مرض الخرف في بدايته. وأوضح المركز الألماني أنه يمكن اللجوء إلى ما يعرف "بالتمرين مزدوج المهمة" Dual Task Training، أي تنفيذ مهمتين في نفس الوقت، على سبيل المثال الغناء مع رمي الكرة، والإمساك بها.



وأكد المركز أن المواظبة على هذا التمرين تحسن القدرات الذهنية والمهارات الجسدية لدى المرضى بالخرف.

وبشكل عام يمكن لأقارب المرضى دعمهم بالتحفيز وإظهار القبول وعدم الإثقال على كاهلهم، مع تشجيعهم على التواصل الاجتماعي وتقديم يد العون لهم في مجالات الحياة المهمة مثل التغذية، والرياضة، والنظافة الشخصية، والرعاية الصحية، والطبية.