تسبب إكزيما اليد... تحذير من الإفراط في استخدام المنظفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

إكزيما اليد مرض التهابي بسبب الحساسية ضد المواد الكيماوية خاصة مثل الصابون، والمنظفات، والمذيبات، والمطهرات، والمواد الحامضية والقلوية، إلى جانب العوامل الوراثية، والربو.



وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الجلد والحساسية إن أعراض إكزيما اليد تتمثل في الاحمرار، والتقشر، والشقوق، والحكة، وفي بعض الحالات التقرحات الجلدية

وتعالج إكزيما اليد بمضادات الهيستامين، ومراهم وكريمات الكورتيكوستيرويد، مع مراعاة الابتعاد عن المواد الكيماوية المسببة لتهيج الجلد، و وضع قفازات عند التعامل معها.