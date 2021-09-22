نتفليكس تستحوذ على حقوق مؤلفات رولد دال للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلنت نتفليكس الأربعاء أنها استحوذت على شركة إدارة حقوق أعمال الكاتب البارز في مجال أدب الأطفال رولد دال، مؤلف رواية "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" الكلاسيكية التي اقتُبسَت للسينما مرتين.



ويستند هذا الاستحواذ الذي لم تكشَف قيمته على شراكة بدأت قبل ثلاث سنوات بين منصة البث التدفقي الأمريكية وورثة الكاتب البريطاني الذي بيعت في مختلف أنحاء العالم أكثر من 300 مليون نسخة من كتبه المترجمة إلى 63 لغة.

وأبدت نتفليكس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عزمها في إطار هذا التعاون على إنتاج مسلسلات رسوم متحركة مقتبسة من أنجح روايات رولد دال.

ويتولى المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي الحائز جائزة الأوسكار العمل في الوقت الراهن على مسلسل أول مستوحى من عالم "تشارلي أند ذي تشوكولات فاكتوري".

وأوضحت "نتفليكس" أنها، بعد استحواذها على شركة "رولد دال ستوري كومباني" التي يديرها حفيد المؤلف لوك كيلي، تعتزم اقتباس أعماله في مشاريع نشر وألعاب ومسرح ومنتجات مشتقة.

ورولد دال 1916-1990 من مواليد ويلز، لأبوين نروجيين، واكتسب شهرة عالمية برواياته للصغار "ماتيلدا"، "ذي ويتشز"، و20 حكاية باروكية غالباً ما يكون للكبار فيها دور سيئ.