تعرف على طقس الإمارات غداً الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند 14:43 والمد الثاني عند 02:43 والجزر الأول عند الساعة 08:17 والجزر الثاني عند الساعة 20:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:50 والمد الثاني عند الساعة 23:47 والجزر الاول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 80 35

دبي 36 27 75 30

الشارقة 38 28 85 35

عجمان 35 30 90 40

أم القيوين 37 27 85 35

رأس الخيمة 37 27 85 35

الفجيرة 36 28 85 40

العين 40 26 65 20

ليوا 39 26 80 30

الرويس 37 24 80 30

السلع 37 24 75 30

دلما 37 29 75 35

طنب الكبرى 38 28 80 40

طنب الصغرى 38 28 80 40

أبو موسى 38 28 80 40