السودان يبدي رغبته في استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أثناء وجوده في موسكو اليوم، إن "هناك مساع من القطاع الخاص السوداني في استيراد لقاح سبوتنيك الروسي ونأمل أن تنجح هذه المساعي".

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وكانت السفارة السودانية في روسيا، قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الصحة السودانية تدرس خيارات اللقاحات ضد "كوفيد 19" ومن بينها لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشارت إلى أن اتصالات ومفاوضات جارية مع الجانب الروسي، ممثلاً بصندوق الاستثمار المباشر الروسي المالك للقاح، وذلك لفهم الشروط وتفاصيل اللقاح؛ لجمع معلومات أكثر وإرسالها إلى الحكومة السودانية.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى، ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد يستخدم في 70 دولة، بإجمالي عدد سكان 4 مليارات نسمة.

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