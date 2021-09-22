زيادة حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الأردني

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأضاف مستو أن "حركة المسافرين ارتفعت بنسبة 7% أيضا في أغسطس، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، وبلغت نسبة المغادرين للمملكة حوالي 59% من العدد الإجمالي للمسافرين، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 665 ألف مسافر".

نقلت قناة "الملكة" الأردنية عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن "الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في أغسطس، وصلت إلى 5702 رحلة جوية، ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الجوية منذ بداية العام الجاري 26271 رحلة جوية دولية، ربطت الأردن مع 59 وجهة دولية مباشرة".

وحول مسألة التطعيم ضد كورونا، قال مستو إن "نسبة مستكملي جرعات اللقاح من القادمين، ارتفعت إلى 45% خلال شهر أغسطس، مقارنة مع 28% خلال شهر يوليو المنصرم و20% خلال يونيو الماضي".

يذكر أن عدد الرحلات اليومية وصل في أغسطس إلى 183 رحلة قادمة ومغادرة، مقارنة مع 26 رحلة يوميا في نفس الشهر من العام الماضي، و276 رحلة لنفس الشهر من عام 2019.