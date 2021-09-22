عمر شحادة يكشف عن خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في مقابلة صحفية مع "سبوتنيك"، أنه للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص.

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وتتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاث (الفرص والتنقل والاستدامة) بعيدا عن النمط الجغرافي التقليدي في توزيع الأجنحة، بهدف جمع كل مجموعة من الدول حول موضوع مشاركتها تحت شعار واحد وهو "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

وحول أبرز القضايا التي تطرح في النسخة الحالية وإمكانية الاستفادة من التجمع الهائل خلال المعرض من مختلف دول العالم، قال:

"يتناول إكسبو 2020 دبي ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة. وترتبط هذه الموضوعات الثلاثة بغالبية تحديات عصرنا الملحّة في إطار هدف رئيسي يتمثل في شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، الذي يستند إلى قناعتنا الراسخة بأن الابتكار والتقدم هما ثمرة لقاء الأفراد والأفكار بطرق جديدة وملهمة. موضوعاتنا الفرعية الثلاثة هي مجالات نرى أنها ضرورية لبناء عالم أفضل للجميع".

وتابع بقوله: "يرتبط موضوع الفرص بإطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل، من أجل خلق فرص جديدة للإنسانية في كافة مناحي الحياة؛ أما موضوع التنقل، فهو مرتبط بتنقل الأفراد والأفكار والمعلومات والبضائع، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة التي تسهّل هذا، عبر ابتكار وسائل أكثر كفاءة وفعالية لتنقل الناس والبضائع والأفكار سواء ماديا أو افتراضيا".

ومضى: "يتطرق موضوع الاستدامة إلى احترام عالمنا والعيش في تناغم تام معه لضمان مستقبل أكثر نظافة وأمانا وصحة للجميع، وهو هدف وثيق الصلة بالأهداف الإنمائية العالمية".