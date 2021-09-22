الكاظمي: نحذر من أي محاولة لشراء الأصوات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء: "نعقد جلستنا لهذا اليوم، ونحن على بُعد أيام من إجراء الانتخابات المقبلة، وكلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا".

وأضاف: "أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنيا ولوجستيا وماليا، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت"، موضحًا: "أطلعنا اليوم على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس".

وتابع: "سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، ولن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر"، مبينا: "من هنا نحثّ الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب".