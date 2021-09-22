السودان يكشف آخر تطورات ملف اتفاقية المركز اللوجستي الموقعة مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال نائب الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيفودنيا":

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"هذه الاتفاقية [المركز اللوجستي] تم التوقيع عليها من جانب السودان ومن الجانب الروسي، ولم يكتمل حتى الآن المجلس التشريعي المناط به المصادقة على الاتفاقية".

يشار إلى أن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة روسية في السودان خلال زيارته إلى موسكو في 2017.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، قد صرح لوسائل إعلام سودانية عن تعليق الاتفاقية العسكرية بين السودان وروسيا المتعلقة بشأن القاعدة العسكرية في بورتسودان، في حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد المسؤول العسكري السوداني أن حكومته "ستراجع الاتفاقية العسكرية السودانية الروسية، بهدف ضمان مصالح السودان من خلالها ثم نعرضها على نواب المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب إنشاؤه".

وكشف مصدر مطلع في المؤسسة العسكرية في السودان، أن وزارة العدل السودانية أوصت بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية العسكرية الموقعة بين السودان وروسيا في عهد البشير، حول إنشاء قاعدة روسية في مدينة بورتسودان، المطلة على ساحل البحر الأحمر.