البنك المركزي العراقي يعلن دعم إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البنك، في بيان له، إن مصطفى غالب مخيف، رئيس البنك المركزي العراقي، شارك اليوم، في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في العاصمة بغداد، بجانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي"، وفقا لما نشرته تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأكد رئيس البنك في كلمته، أن "البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق".

وأشار مخيف إلى أن البنك المركزي ومن أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة، قرر إطلاق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار، إلى جانب المبادرة السابقة التي أطلقت في العام 2015.

وأوضح رئيس البنك أنه تم أيضا خصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والأثر السلبي، مؤكدا: "لكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك".

وقال مخيف: "إن البنك المركزي العراقي يعمل مع وزارة المالية على إصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البُنى التحتية للخدمات التقنية والأمن السيبراني".

وأضاف: "البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط"، مشيرا إلى أن "وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل أمن للأجيال القادمة".

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