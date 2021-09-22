نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: السياسيون أعطوا الفرصة للانقلاب بسبب إهمال المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن القوات المسلحة تمكنت من إفشال المحاولة الانقلابية، واعتقال المجموعة المدبرة من دون أى خسائر.

وأضاف فى أول تعليق له على أحداث الانقلاب الفاشل أمس، "السودان يعيش مرحلة حرجة من تاريخه"، ودعا السياسيين لعدم إهمال المواطنين قائلا: "السياسيون أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات بسبب إهمال المواطنين والخدمات".

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى: تصدينا لعدة محاولات انقلابية خلال الفترة الانتقالية، ولا مخرج للسودان من أزمته إلا بتوحيد الكلمة ورفض محاولات الإقصاء.

وقال دقلو: سخرنا كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب السوداني، لكن السياسيون انشغلوا بتقاسم المناصب بدلا من التركيز على هموم الشعب.

وأمس أعلنت القوات المسلحة السودانية عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية سونا، أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.