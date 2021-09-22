شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة عسكرية تونسية تصل إلى أفريقيا الوسطى لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، أن أفراد الوحدة العسكرية التونسية والتي تضم 120 فردًا بين طواقم وفنيين مختصّين قد وصلوا أمس، إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانجي، للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مهمّة وحدة المروحيات تتمثل في التدخل السريع والإسناد والبحث والإنقاذ وتأمين الدوريّات والاستطلاع والمراقبة والخفر والمرافقة الجويّة.

