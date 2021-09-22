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وحدة عسكرية تونسية تصل إلى أفريقيا الوسطى لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، أن أفراد الوحدة العسكرية التونسية والتي تضم 120 فردًا بين طواقم وفنيين مختصّين قد وصلوا أمس، إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، بانجي، للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار هناك.

 

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مهمّة وحدة المروحيات تتمثل في التدخل السريع والإسناد والبحث والإنقاذ وتأمين الدوريّات والاستطلاع والمراقبة والخفر والمرافقة الجويّة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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