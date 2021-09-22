اخبار الخليج

مدير تعليم عسير يستهل حملة “فداك دمي” للتبرع بالدم

0 نشر
الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ابها

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية أمس حملة للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم الوطني الـ91 بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر ، والشؤون الصحية بالمنطقة تحت شعار”فداك دمي ” وذلك في مبنى الإدارة.

واستهل الحملة مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري والقيادات بالتبرع وأكد أن المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات السابقة التي تنظمها الإدارة للمجتمع، إذ تعد واجبًا إنسانيًّا ووطنيا في الوقت ذاته ، مشيرا إلى أنها تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع التعليمي وتمكين الراغبين من التبرع للوصول إلى 91 متبرعا على أقل تقدير ، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا