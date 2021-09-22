رئيس الوزراء العراقى يؤكد توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات المقبلة

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توفير جميع متطلبات إنجاح الانتخابات، سواء من الجانب الأمني أو تقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الأمور التي طلبتها مفوضية الانتخابات.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - وأوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الكاظمي اطلع على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية التي ستجرى في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.



وأكد الكاظمي أن الهدف من هذه المحاكاة هو الخروج بانتخابات نزيهة، تعكس تطلع العراقيين إلى مستقبل أفضل، وأن تعبر نتائجها بشكل حقيقي عن إرادة الشعب العراقي، مشيدًا بعملية المحاكاة التي ظهرت بمستوى ناجح ومطمئن، وأكد أن هذا النجاح سيكون رسالة مهمة للمواطنين والسياسيين، في ظل الحرص على تلافي أي نسبة خطأ مهما كانت صغيرة.



من جانبه، قدم رئيس مفوضية الانتخابات شكره لرئيس مجلس الوزراء، عمّا بذلته الأجهزة الحكومية من جهود مضنية وتسهيلات؛ لإنجاح الانتخابات وإجرائها في موعدها وتهيئة سبل نجاحها.