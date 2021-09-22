شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع ملحوظ فى أسعار المحروقات للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل ملحوظ اليوم للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أصبح سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 209 آلاف و300 ليرة لبنانية.

ووصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 202 ألف و400 ليرة، أما الديزل أويل فأصبح سعره 162 ألف و 700 ليرة لبنانية ويعد هذا الارتفاع هو الثاني منذ تولي حكومة نجيب ميقاتي التي تتبنى خطة إصلاح اقتصادي تتضمن رفع الدعم بشكل كامل عن غير المستحقين وخصوصا دعم الوقود.

وبلغ متوسط الزيادة في الأسعار 16 % هذا الأسبوع بعد أن تجاوزت الزيادة الـ 38 % يوم الجمعة الماضي، وذلك في خطوات لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود.

وتعد الزيادة المعلنة اليوم هي ثالث أكبر زيادة بعد الارتفاع الذي وصل إلى 67 % تقريبا الشهر الماضي بعد الرفع الجزئي للدعم آنذاك، ثم الزيادة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي وقدرها 38 %.