المغرب: تشكيل الأغلبية الحكومية بثلاثة أحزاب

وكان الملك محمد السادس استقبل بتاريخ 10 سبتمبر الجاري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر الجاري.

وعين الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021.