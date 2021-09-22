شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تشكيل الأغلبية الحكومية بثلاثة أحزاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المعين ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، تشكيل الأغلبية الحكومية بثلاثة أحزاب سياسية، هي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وكان الملك محمد السادس استقبل بتاريخ 10 سبتمبر الجاري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر الجاري.
وعين الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021.