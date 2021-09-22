الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ستة فلسطينيين فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة مستخدمة شاحنة مدنية، وهاجمت عددًا من الشبان في المخيم واعتقلت أربعة منهم، ما زالت هوياتهم مجهولة.



وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صبحي سامر صبحي زيد (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في مخيم الجلزون بشمال رام الله.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء غروف، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته واستجوبت ساكني في محافظة أريحا شرق الضفة الغربية.