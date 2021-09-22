الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية فى موعدها

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الانتقالية في ليبيا إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وقال مسئول في الخارجية الأمريكية في تصريح خاص للقناة الحرة الإخبارية، إن دور الحكومة الانتقالية في ليبيا يتعلق في الوقت الراهن بتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا الحاجة إلى إطار دستوري وقانوني في هذا الشأن.

وأكد المسئول الأمريكي الذي رفض الكشف عن اسمه ـ على أهمية العمل والتعاون بين جميع الأحزاب في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا قد أكد أمس الثلاثاء أن المجلس "مصر وبكل قوة" على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار تعثر ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي الأطراف الليبية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد كما نصت عليه خارطة الطريق.