شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على قيادى بارز فى تنظيم داعش بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الارهابي في الرمادي بمحافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الاخبارية اليوم الاربعاء، أن عناصر الاستخبارات تمكنت بعد معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة من الاطاحة بأحد الارهابيين البارزين في منطقة البو فراج ب‍الرمادي في الانبار والذي كان يشغل منصب ما يسمى بـ "وزير الزراعة" لعصابات داعش الارهابية والذي فر هاربا خارج المحافظة اثناء معارك التحرير ليعود اليها مؤخرا ويقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية العراقية.

وأشار البيان الى أن الارهابي من المطلوبين البارزين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب ، وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .