شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن إطلاق أول قمر صناعى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأربعاء، عن حصولها على الموافقات لإطلاق أول قمر صناعي عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعي عراقي في الأجواء العراقية، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء بتوجيه من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الإتصالات الجديد.