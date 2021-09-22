شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع قائد الجيش اللبنانى والمجلس العسكرى الأوضاع الأمنية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع الأمنية في البلاد، وشؤون المؤسسة العسكرية في لبنان، وذلك خلال استقباله عون على رأس المجلس العسكري صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه في السراي الكبير مقر مجلس الوزارء.
وكان القائد العام للجيش اللبناني قد أكد في تصريحات له أمس الإثنين، أن الجيش سيبقى العمود الفقري للبنان، والضامن للأمن والاستقرار، مشددا على أن الجيش يخوض معركة من نوع آخر ربما أخطر من الحرب العسكرية التقليدية، وهي كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية للاستمرار بالقيام بمهامه وتوفير أدنى مقومات الحياة العسكرية وعائلاتهم.