شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع قائد الجيش اللبنانى والمجلس العسكرى الأوضاع الأمنية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع الأمنية في البلاد، وشؤون المؤسسة العسكرية في لبنان، وذلك خلال استقباله عون على رأس المجلس العسكري صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه في السراي الكبير مقر مجلس الوزارء.