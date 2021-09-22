شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كابتن الاتحاد الأسبق سعد بريك يؤذن للصلاة بأحد المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عثمان أبو بكر مالي، المستشار الإعلامي، مقطع مصور لكابتن الاتحاد الأسبق سعد بريك، وهو يؤذن للصلاة من داخل أحد المساجد.

وعلق على المقطع بقوله: “قد قامت الصلاة.. قد قامت الصلاة، كابتن الاتحاد الأسبق، حاليا المؤذن سعد بريك..بارك الله فيه وفي عقبه”.

وتفاعل مغردون مع المقطع وأثنوا على “بريك”، وقال أحدهم: “هنيئاً له هذا الشرف العظيم”، وقال آخر: “اللهم آمين وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة”. وعلق مواطن بقوله: “ما شاء الله تبارك الله.. الله يوفقه ويفتح له أبواب الخير”