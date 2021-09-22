تطبيق تليجرام يضيف خواص حديثة للتسجيل والدردشة.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت منصة "تليجرام" عن قيامها مؤخراً بإضافة مميزات تتيح للمستخدمين تسجيل المحتوى المباشر بصيغتين الصوتي منها والفيديو، وفقا للبيان.



وكانت الشركة قد طرحت الشهر الماضي خاصية البث المباشر، ومكنت عدد لا حصر له من المشاهدين تشغيل حفلات ومناقشات وفعاليات وستتيح للمستخدمين اليوم إمكانية التسجيل الصوتي مع أو بدون فيديو. يذكر أن التطبيق شهد عدد تنزيلات فاقت المليار الشهر الفائت وفقاً لبيانات شركة "سنسور تاور" الرائدة للدراسات.

وتعتبر الهند السوق الأوسع انتشاراً وتحميلاً للتطبيق. ولفت موقع "ذا هيندو" إلى أن المشرفين على المجموعة أو القناة بوسعهم التسجيل من البث الحي أو محادثات الفيديو كما يمكنهم الاختيار بين الاتجاهات الطولية أو العرضية في ملف الفيديو النهائي. ويتم تحميل الملف بشكل فوري على خاصية "الرسائل المحفوظة" بعد الانتهاء من التسجيلات، وفقا لما أعلنت مصادر "تلغرام".

وأضاف تطبيق المراسلة المزيد من التفاصيل إلى خاصية "قراءة الوارد" في المجموعات بما يسمح للمستخدمين معرفة وقت قراءة الرسالة من قبل أعضاء الفريق الآخرين. وسيتم حفظ الخاصية في المجموعات لسبعة أيام بعد إرسال الرسالة، بحسب مصادر الشركة. وطرح التطبيق كذلك دعماً إضافياً لموضوعات دردشات أكثر مثل فقاعات الرسائل متدرجة الألوان وخلفيات متحركة وأنماط مختلفة، وضمت الإضافات الأخرى صور "إيموجي" تفاعلية.