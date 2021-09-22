التجارة السعودية تستدعي طرازين من سيارة "بيجو" بسبب عيب قاتل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب منشور للوزارة على حسابها في "تويتر"، استدعت الوزارة 456 مركبة من طرازات "بيجو ترافلر" بعدد 206 سيارة، و"بيجو إكسبرت" بعدد 250 سيارة موديلات 2017 إلى موديلات 2019.

​وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن سبب الاستدعاء يتمثل في "خلل في خراطيم الفرامل الخلفية قد يؤدي إلى حدوث تسريب لسائل الفرامل وبالتالي يزيد ذلك من مخاطر وقوع الحوادث".

وطالبت الوزارة ملاك السيارات المعيبة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة في الاستدعاء من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاستدعاءات "Recalls.sa"، وطالبت ملاك السيارات بالتواصل مع شركة "المجدوعي" للسيارات، وكيل علامة "بيجو" في المملكة، من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية مع سبوتنيك.