تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره التونسي في نيويورك

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء التونسية، تناول اللقاء بحث العلاقات التونسية المصرية والتأكيد على التزام القيادتين في البلدين بالارتقاء بهما بما يخدم مصلحة شعبيهما.

وناقش الوزيران أيضا أهم القضايا والتحديات المطروحة في المنطقة العربية والأفريقية ومن ضمنها ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن خلال الفترة 2020-2021.

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وخلال الاجتماع شرح وزير الخارجية التونسي لنظيره المصري، جهود تونس التي أدت إلى اعتماد بيان رئاسي بالإجماع في مجلس الأمن حول سد النهضة.

وأكد الجرندي أن جهود بلاده نجحت في خلق ديناميكية جديدة لدفع مسار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بما يؤدي إلى اتفاق متوازن يحفظ مصالح وحقوق كل البلدان المعنية.

كما نقل عثمان الجرندي لنظيره المصري امتنان تونس لوقوف مصر بجانبها خلال الموجة الأخيرة من جائحة كورونا من خلال ما قدمته من مساعدات وتجهيزات طبية.

وفي السياق، قالت الخارجية المصرية في بيان بأن اللقاء جاء في إطار التنسيق المستمر بين البلدين للتصدي للتحديات المشتركة، وتعزيز آليات العمل العربي، فضلا عن مناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بينهما.

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