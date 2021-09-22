وكيل الخارجية السوداني: تم اعتقال جميع المشاركين في محاولة الانقلاب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف شريف، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي:

"قبل يومين كانت هناك محاولة انقلابية قام بها عدد من الضباط المرتبطين بالنظام السابق، وقد رفضت هذه المحاولة كافة شرائح الشعب السوداني، وتم اعتقال جميع المشاركين في الانقلاب".

وأضاف أنه سيتم نقل هؤلاء الذين شاركوا في الانقلاب إلى القضاء.

وقالت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، إنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في البلاد. وبحسب بيان قيادة القوات المسلحة، فقد تم اعتقال معظم المشاركين في محاولة الانقلاب، بينهم 21 ضابطا وعدد من الجنود.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن محاولة الانقلاب تشير إلى ضرورة إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية. وقالت السلطات السودانية إن مناصري الرئيس السابق عمر البشير هم من نظموا التمرد.