السيسي يرد على سؤال يشغل بال المصريين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات أمس، إن بعض المواطنين "يقولون إن الدولة تبالغ في تدشين الطرق والكباري"، لكنه أوضح أن الغرض من هذه المشاريع هو تسهيل وضمان حرية حركة البضائع والمواطنين.

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وكشف عن عزم الدولة افتتاح 1070 كيلومترا من الطرق الحديثة بنهاية العام الجاري، مضيفا أن هذه المحاور تشكل أساسا حقيقيا للتنمية في أرجاء مصر، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.

وخلال حديثه، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة بذلت جهدا ضخما وغير مسبوق في مجال إنشاء الطرق والمحاور المرورية، مضيفا أن شبكة الطرق القومية قد يصل مداها إلى 12 ألف كيلومتر.

على جانب آخر، وخلال افتتاحه لسلسلة مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء، وجّه السيسي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، بتأمين عمل الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك المحاور، من "الأشرار".

وذكر في كلمته: "أقول للقوات المسلحة والفريق محمد فريد قوموا بتأمين تلك الشركات لكي يعلم الأشرار أننا نؤمنهم بشكل قوي لكي لا يفكروا في الاقتراب منها".

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