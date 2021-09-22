شيخ قبيلة آل صلب يهنّئ القيادة باليوم الوطني ٩١

الكويت - هبة التوبجي - رفع شيخ قبيلة آل صلب محمد بن علي العرافي باسمه ونيابة عن عموم نواب وأفراد قبيلة آل صلب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – يحفظهم الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال “ العرافي ” : نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، وبلادنا تشهد نقلة تنموية وحضارية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة سيقف أمامها التاريخ طويلاً، تُمثل مسيرة وطن وشعب يشق طريقه بكل ثقة واجتهاد، ليحجز مكانته التي يستحقها ضمن مصاف العالم الأول، داعيا الله عز وجل أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الرخاء والأمن والاستقرار”.