وفاة رئيس الدولة الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن مجلس الأمة في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن خبر وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

وقال المجلس في بيان: "ينعي مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولـة الأسبـق ورئيس مجلس الأمـــــة السابق، المجاهد عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021".

وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس/آذار 2019، وفي 9 أبريل/نيسان 2019، أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما، مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية، اتلتي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ولد بن صالح، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941، في فلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشر.