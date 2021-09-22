لبنان يرفع أسعار البنزين

دبي - محمود عبدالرازق - وأصبح سعر البنزين 98 أوكتان 209300 ليرة لبنانية، والبنزين 95 أوكتان 202400 ليرة لبنانية، أما الديزل أويل فأصبح سعره 162700 ليرة لبنانية.

وتضمن البيان، الطلب من أصحاب المحطات بالإعلان عن سعر بيع المحروقات بشكل ظاهر على محطاتهم، بالإضافة لإلغاء جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه.

ويبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

يذكر بأن لبنان استقبل قافلة صهاريج محملة بالمازوت الإيراني، يوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عبر الحدود البرية قادمة من سوريا بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري.

وضمت القافلة نحو 20 صهريجًا محملا بمادة المازوت، وكل صهريج يحمل نحو 50 ألف لتر، فيما تأتي هذه الخطوة بحسب "حزب الله" لكسر الحصار الأمريكي المفروض على لبنان والذي أدخله في أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الأساسية في البلاد.