الحكومة الأردنية تصر على استمرار المدارس رغم "قلقها" من الوضع الوبائي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح دودين، قائلا: "لن يكون هناك عودة للخلف بالنسبة لفتح القطاعات... ولا بالنسبة للتعليم الوجاهي". وأكد في لقاء له مع قناة "المملكة" الأردنية على "مراقبة الحكومة الوضع الوبائي في المدارس بشكل دقيق جدا في الأسابيع الثالثة الماضية وسارت الأمور بشكل جيد".

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وأعادت الحكومة الأردنية فتح المدارس منتصف آب/أغسطس الماضي لبرنامج تعويض الفاقد التعليمي "غير الملزم" لجميع الطلبة قبل أن يعود الطلبة كليا إلى مدارسهم مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بعدما أغلقت المدارس العام الماضي واعتمدت نظام التعليم عن بعد.

وشدد الوزير على أنه "لا رجعة للخلف في التعليم الوجاهي أو أنواع الحظر".

وأكد الناطق باسم الحكومة على استمرار تعليم الطلبة في المدارس بشكل وجاهي، رغم "قلقها" من الوضع الوبائي.

ولفت الوزير إلى أنه "أكثر من 90% من الجهاز التعليمي والإداري في المدارس كلهم من متلقي المطاعيم"، حيث "تلقى عدد كبير من الطلبة الذين تبلغ أعمارهم بين 12-17 عاما اللقاحات".

ولفت الوزير إلى أن "هناك جائحة عارمة للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، أما من تلقى لقاح كورونا يعيش ببرد وسلام"، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح.

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