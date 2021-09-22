"سهم معزي".. فيلم قصير مستوحى من أحداث حقيقية لجنود الحرس الوطني

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"الخليج 365" من الرياض: بالتزامن مع اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي الـ 91، بثت وزارة الحرس الوطني، فيلم قصير يحمل عنوان " سهم معزي" يرصد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية دارت رحاها في الحدود الجنوبية في المملكة.

ويستعرض الفيلم بسالة الجنود السعوديين لدحر العدو في جبهات القتال، إذ صوّر الفيلم قصة ثلاثة من رجال الحرس الوطني في الميدان، قُتل أحدهم برصاص ناري من قبل الميليشيات الحوثية.

وبعد أن أرتسم الحزن على قسمات وجه الجنديين، قررا الثأر لـ زميلهم السابق الذي شاركهم عمليات القتال في ميدان المعركة، إذ عبر الجندي الأول بإنه إذا كان قدر زميلنا أن يموت على أيدي تلك الجماعات فنحن أيضاً قدرهم.

و أظهر الفيلم " سهم معزي " مهارة أفراد الحرس الوطني في القدرة على استهداف الأعداء، ومدى استطاعتهم التخفي في الصحراء باستخدام ملابس مخصصة لـ التموية من أجل مباغتة العدو.

وفي نهاية الفيلم التسجيلي، تمت الإشارة إلى تحويل اسم النقطة القـتالية التي شهدت المعركة من “سهم 4” إلى “سهم معزي” في لواء معزي.