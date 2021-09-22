شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم في السعودية والإمارات وحار نسبياً في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، للطقس اليوم حيث يكون غائم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأمر في الإمارات ، وإلى التفاصيل

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران فيما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً ، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حسناً في البداية يتحول إلى حار نسبياً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.