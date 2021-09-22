شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري يؤكد طرح بلاده رؤيتها في القضايا أمام الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده ستغتنم فرصة افتتاح النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السادسة والسبعين؛ لعرض رؤيتها وطرح مقاربتها لتمكين المجموعة الدولية من تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية.

وأوضح لعمامرة - في تغريدة له على تويتر، أن هناك تحديات متزايدة تلقي بظلالها على مختلف أوجه الحياة البشرية.

وكان وزير الخارجية الجزائري قد عقد اليوم سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه المشاركين في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

شارك لعمامرة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.