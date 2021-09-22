شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يدعم القطاع الزراعي باليمن بـ50 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر، أمس الثلاثاء تقديمها دعما للقطاع الزراعي بمحافظة مأرب، بهدف تعزيز انتاج الغذاء يصل تكلفته إلى 50 مليون ريال يمني.

وناقش مدير مكتب المنظمة، لارس كيارلاند، خلال لقائه مع وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، مشروع الدعم الذي تعتزم المنظمة تقديمه للقطاع الزراعي بتكلفة تصل إلى 50 مليون ريال يمني بهدف تعزيز انتاج الغذاء في المحافظة وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي، حسبما ذكرت قناة "اليمن" الإخبارية.

ومن جانبه، أشاد وكيل محافظة مأرب بالتدخلات الإنسانية للمنظمة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة، في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والمياه، والغذاء.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية والواعدة الذي يحتاج إلى الدعم في هذه المرحلة الحرجة من أجل تحسين سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما تعانيه اليمن من انحدار نحو المجاعة وتزايد حالات سوء التغذية.

وأكد أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات للصليب الأحمر من أجل تنفيذ تدخلاته الإنسانية وخاصة التي تتجه نحو الاستدامة والانتاج وتحسين سبل العيش