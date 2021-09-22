شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. هطول أمطار رعدية على منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.