- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم.. هطول أمطار رعدية على منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم.. هطول أمطار رعدية على منطقة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.