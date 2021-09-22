شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقعات الحصيني

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء 1443/2/15هـ -إن شاء الله- أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المدينة الباحة عسير وجازان وعُمان واليمن.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والشرقية وجنوب وتبوك.

درجات الحرارة