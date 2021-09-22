ما هي آخر تطورات آيفون 13 الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فتحت شركة أبل باب الحجز المسبق رسميا لمجموعة إصدارات هاتف آيفون 13 الجديد الذي يطرح منه 4 هواتف بقدرات وأحجام مختلفة.



وبعد ثلاث أيام فقط من فتح باب الحجز المسبق، كشفت مؤشرات عن أن النسبة الإجمالية لطلبات حجز حزمة هواتف آيفون 13 ككل، تغلبت على نسبة الحجز لإصدارات هاتف آيفون 12.

وذلك بحسب الخبير التقني الموثوق "مينج شاي كيو"، الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، مذكرة بيانات تكشف عن نسب حجوزات حزمة هواتف آيفون 13 وقارنها كل على حدى بهواتف آيفون 12.

وكانت نسبة الحجز لكل من هاتف آيفون 13 برو و آيفون 13 برو ماكس، تتراوح ما بين 45 و 50%، من إجمالي الدفعة الأولى المطروحة منه للبيع، في حين كانت نسبة الحجوزات المسبقة للإصدارات نفسها من هاتف آيفون 12 تتراوح بين 35 و 40% فقط.

في حين كانت نسبة حجوزات هاتف آيفون 13 التقليدي وهاتف آيفون 13 ميني الصغير، في تراجع في مواجهة نسبة الحجز المسبق للإصدارات نفسها من هاتف آيفون 12، وجاءت كما يلي.

آيفون 13 و آيفون 13 ميني، تراوحت نسبة حجزهم المسبق ما بين 50 و 55%، أقل من آيفون 12 و آيفون 12 ميني التي وصلت نسبة حجوزاتهم المسبقة لـ 65% كحد أقصى.