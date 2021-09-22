"جوجل" تخطط لتوجيه ضربة موجعة لـ"سامسونغ و"هواوي".. اعرف القصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة "جوجل" لإطلاق هاتفاً ذكياً قابلاً للطي باسم "باسبورت".



وكشفت تسريبات تقنية، بإن هاتف "جوجل" القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي "آندرويد 12".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "باسبورت" سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف.

وأكدت التسريبات أن "جوجل" ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض "أوليد"، قياسها 7.6 إنشات.

ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويتوقع أن ينافس هاتف "جوجل" عدداً من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي".